POL-PPWP: Junger Mann handelt sich mehrere Strafanzeigen ein

Kaiserslautern (ots) - Da mehrere Mülleimer in Flammen standen, rückten Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen in die Alex-Müller-Straße aus. Zunächst wurden von dort zwei brennende Restmülltonnen gemeldet. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer hatte das Feuer bereits zwei weitere Tonnen sowie den Außenspiegel eines Pkws in Mitleidenschaft gezogen. Weiterer Schaden konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr ...

mehr