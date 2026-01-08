PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HAM: Mercedes-Benz beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Herringen (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte in der Zeit von Dienstag, 6. Januar, 16 Uhr, bis Mittwoch, 7. Januar, 13.40 Uhr, einen in der Barbarossastraße geparkten Mercedes-Benz

Das graue Auto war zur Unfallzeit am Fahrbahnrand abgestellt und wies bei der Rückkehr des Nutzers einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite auf.

Hinweise zum Unfall und dem flüchtigen Fahrer nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

