Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

Hamm-Rhynern (ots)

Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet am Oberallener Weg war in der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Januar, 18 Uhr, und Donnerstag, 8. Januar, 7 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie beschädigten eine Wand und verschafften sich so Zutritt. Vor Ort entwendeten sie diverse Arbeitsmaterialien. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de Hinweise zum Einbruch oder zu verdächtigen Personen entgegen. (bf)

