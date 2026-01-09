Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Obst- und Gemüsepfandkisten gestohlen - 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte nahmen am Donnerstagabend, 8. Januar, einen 50-jährigen Mann aus Essen vorläufig fest. Der Mann hatte versucht, mehrere Obst- und Gemüsepfandkisten von einem Lebensmittelmarkt am Ökonomie-Peitzmeier-Platz zu entwenden.

Gegen 22.30 Uhr stellten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma fest, dass zwei Personen mit einem Auto auf das Gelände des Lebensmittelmarkts gefahren waren. Anschließend stiegen die beiden Männer aus dem Wagen aus und begannen, mehrere Obst- und Gemüsepfandkisten in den Transporter einzuräumen.

Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Als die beiden Personen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erblickten, versuchten sie, zu Fuß zu flüchten. Dabei konnte der 50-jährige Essener durch die Zeugen aufgehalten und den kurz darauf eintreffenden Einsatzkräften übergeben werden.

In dem Transporter stellten die Beamten bereits mehr als 180 Pfandkisten fest, deren Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der flüchtigen Person um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Zur Tatzeit trug er eine graue Jeans, ein graues Sweatshirt und eine schwarze Daunenjacke.

Der Essener, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten den Transporter sowie zwei darin gefundene Mobiltelefone sicher. (rv)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell