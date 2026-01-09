PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Obst- und Gemüsepfandkisten gestohlen - 50-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Mitte (ots)

Einsatzkräfte nahmen am Donnerstagabend, 8. Januar, einen 50-jährigen Mann aus Essen vorläufig fest. Der Mann hatte versucht, mehrere Obst- und Gemüsepfandkisten von einem Lebensmittelmarkt am Ökonomie-Peitzmeier-Platz zu entwenden.

Gegen 22.30 Uhr stellten Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma fest, dass zwei Personen mit einem Auto auf das Gelände des Lebensmittelmarkts gefahren waren. Anschließend stiegen die beiden Männer aus dem Wagen aus und begannen, mehrere Obst- und Gemüsepfandkisten in den Transporter einzuräumen.

Die Zeugen alarmierten daraufhin die Polizei. Als die beiden Personen die Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes erblickten, versuchten sie, zu Fuß zu flüchten. Dabei konnte der 50-jährige Essener durch die Zeugen aufgehalten und den kurz darauf eintreffenden Einsatzkräften übergeben werden.

In dem Transporter stellten die Beamten bereits mehr als 180 Pfandkisten fest, deren Gesamtwert im niedrigen vierstelligen Bereich liegt.

Laut Zeugenaussagen soll es sich bei der flüchtigen Person um einen 20 bis 30 Jahre alten Mann handeln. Zur Tatzeit trug er eine graue Jeans, ein graues Sweatshirt und eine schwarze Daunenjacke.

Der Essener, der bereits wegen gleichgelagerter Delikte polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Darüber hinaus stellten die Beamten den Transporter sowie zwei darin gefundene Mobiltelefone sicher. (rv)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm
Pressestelle Polizei Hamm
Telefon: 02381 916-1006
E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de
https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Hamm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Hamm
Alle Meldungen Alle
  • 09.01.2026 – 09:14

    POL-HAM: Roter Opel beschädigt - Verursacher flüchtig

    Hamm-Heessen (ots) - Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts an der Ahlener Straße wurde am Donnerstag, dem 8. Januar, zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr ein roter Opel von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Anschließend flüchtete der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Er hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter der ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:38

    POL-HAM: Einbruch in Lagerhalle

    Hamm-Rhynern (ots) - Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet am Oberallener Weg war in der Zeit zwischen Mittwoch, 7. Januar, 18 Uhr, und Donnerstag, 8. Januar, 7 Uhr das Ziel von Einbrechern. Sie beschädigten eine Wand und verschafften sich so Zutritt. Vor Ort entwendeten sie diverse Arbeitsmaterialien. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 09.01.2026 – 07:29

    POL-HAM: Einbruch in der Falkenstraße

    Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag, 8. Januar, in der Zeit zwischen 10.50 Uhr und 19.20 Uhr unbefugten Zutritt in eine Wohnung an der Falkenstraße. Der oder die Täter schlugen die Balkontür ein, um in die Wohnung zu gelangen. Dort durchwühlten sie diverse Schränke und entwendeten Schmuck. Die Polizei Hamm nimmt unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren