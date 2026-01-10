Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Westen (ots)

Unbekannte Täter brachen am 09. Januar zwischen 13 Uhr und 20 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Lange Straße ein.

Nachdem sie in das Mehrfamilienhaus eindrangen, öffneten sie gewaltsam die Wohnungstür, durchsuchten mehrere Räumlichkeiten innerhalb der Wohnung und erbeuteten Goldschmuck sowie Bargeld im niedrigen fünftstelligen Bereich.

Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt über die Terassentür.

Hinweise zu dem Einbruch und verdächtigen Personen nimmt die Polizei in Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (sa)

