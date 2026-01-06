PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mutmaßlich psychisch erkrankter Mann löst Großeinsatz aus

Ruppichteroth (ots)

Am Montagmorgen (06. Januar) gegen 06:30 Uhr wurde die Polizei zu einem Wohngebäude an der Wendelinusstraße in Ruppichteroth-Winterscheid gerufen. Zuvor hatte die Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises über einen jungen Mann informiert, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden sollte. Ein Rettungswagen sowie ein Notarzt befanden sich bereits auf der Anfahrt.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich der 18-jährige Bewohner im Dachboden des Hauses eingeschlossen. Trotz mehrfacher polizeilicher Aufforderung verließ er die Räumlichkeit nicht und reagierte nicht auf Ansprache. Da sein weiteres Verhalten nicht einschätzbar war, wurde die Feuerwehr hinzugezogen, die vorsorglich ein Sprungtuch vor dem Gebäude aufstellte.

Über eine Drehleiter versuchten die eingesetzten Polizisten, Kontakt zu dem jungen Mann herzustellen. Dieser schlug jedoch eine Fensterscheibe einer Dachgaube ein und warf ziellos Gegenstände aus dem Fenster. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Aufgrund der weiterhin unklaren Lage wurden zusätzliche Polizeikräfte, darunter Einheiten der Bereitschaftspolizei angefordert. Schließlich gelang es den Einsatzkräften über die Drehleiter, durch das beschädigte Fenster auf den Dachboden zu gelangen. Der 18-Jährige konnte dort widerstandslos festgesetzt werden. Er wurde dabei nicht verletzt.

Im Anschluss wurde der Mann zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht. Alle eingesetzten Polizeibeamtinnen und -beamten blieben unverletzt. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

