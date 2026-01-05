Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnungseinbrüche in Hennef, Troisdorf und Sankt Augustin

Troisdorf/Sankt Augustin/Hennef (ots)

Bei der Rückkehr aus dem Silvesterurlaub stellten die Bewohner zweier Einfamilienhäuser in der Anna-Schell-Straße in Troisdorf und der Erftstraße in Sankt Augustin fest, dass Einbrecher die Terrassentüren aufgebrochen hatten.

Der Einbruch in Troisdorf ereignete sich zwischen Dienstag, 30. Dezember 2025, 10.00 Uhr, und Sonntag, 04. Januar 2026, 14.00 Uhr. Die Täter gingen auf die Rückseite des Hauses und versuchten zunächst, das Fensterglas aufzuhebeln. Dabei zersprang das Glas, ein Durchgreifen zum Fenstergriff war jedoch nicht möglich. Anschließend hebelten die Täter am Rahmen und brachen das Schloss auf.

Die Einbrecher durchsuchten alle Räume außer dem Bad und dem Keller und durchwühlten Schränke und Schubladen. Ob etwas gestohlen wurde, konnten die Geschädigten noch nicht sagen.

In Sankt Augustin schlugen die Einbrecher zwischen Sonntagmorgen, 28. Dezember 2025, und Sonntagnachmittag, 04. Januar 2026, zu. Auch hier wählten die Täter die Terrassentür zum Garten als Einstiegsstelle. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Goldmünzen. Den Wert konnten die Hausbewohner nicht nennen.

Die Polizei sucht Zeugen für die beiden Einbrüche und bittet um Hinweise unter 02241 541-3221 für Troisdorf und unter 02241 541-3321 für Sankt Augustin.

"Am Steinweg" in Hennef sorgte die Tochter der Bewohner am gestrigen Nachmittag, 04. Januar, durch ihre Anwesenheit dafür, dass ein männlicher Einbrecher ohne Beute flüchten musste. Gegen 18.00 Uhr hörte die junge Frau Geräusche im Haus. Sie glaubte, ihre Eltern seien heimgekehrt, öffnete die Zimmertür und rief nach ihnen. Daraufhin hörte sie schnelle Schritte auf der Treppe. Aus dem Fenster sah sie, wie eine schwarz gekleidete Person über die Straße "Am Steinweg" davonlief. Der Unbekannte hielt vermutlich ein Werkzeug in der Hand.

Der Täter hatte mutmaßlich mit dem Werkzeug die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt. Anhand von Schmutzablagerungen konnte der Weg des Täters im Haus nachvollzogen werden. Offensichtlich hielt er sich bis zu seiner Entdeckung ausschließlich im Treppenhaus auf und machte daher keine Beute.

Die Polizei nahm umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf, konnte ihn jedoch bislang nicht ermitteln. Die Polizei Hennef bittet um Mithilfe: Wer hat eine verdächtige Person oder ein verdächtiges Fahrzeug im Bereich des Tatortes und den angrenzenden Straßen gesehen? Hinweise unter der Rufnummer 02241 541-3521.

Kostenlose Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet die Polizei in Siegburg. Für weitere Informationen oder Termine kontaktieren Sie die Fachleute der Kripo per Telefon: 02241 541-4777 oder E-Mail: vorbeugung-su@polizei.nrw.de. #RiegelVor (Bi)

