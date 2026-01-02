Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: KORREKTUR: Wohnanhänger brennt aus - Hausbewohner evakuiert Windeck

Windeck (ots)

Bei der Angabe der Tatzeit hat sich ein Fehler eingeschlichen. Der Brand hat sich in der Nacht zum 31.12.2025 ereignet und nicht wie zunächst angegeben am 01.01.2026. Wir bitten den Irrtum zu entschuldigen.

In der Nacht zu Mittwoch (31. Dezember 2025) geriet im Hüttenweg in Windeck ein Wohnanhänger in Brand. Die Bewohner des angrenzenden Hauses mussten vorsorglich ihre Wohnung verlassen.

Kurz nach Mitternacht weckte ein Knall einen Anwohner. Er sah den am Straßenrand abgestellten Wohnwagen in Flammen. Das Feuer griff auf einen Holzzaun und eine Hecke über.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bevor er Haus und Garage erreichte. Dennoch beschädigte die Hitze einen Pkw. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Nach den Löscharbeiten kehrten die Hausbewohner zurück.

Unbekannte könnten kurz vor dem Brand Feuerwerkskörper gezündet haben. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Feuer unter 02241 541-3421. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell