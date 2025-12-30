Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Felgendiebe schlagen zu

Troisdorf (ots)

Am Montagmorgen (29. Dezember) bemerkte der Besitzer eines weißen Audi A5, dass die Räder seines an der Straße geparkten Coupés gestohlen wurden. Der Pkw stand in einer Parkbucht am Biberweg in Troisdorf.

Ermittlungen ergaben, dass vermutlich drei Personen in der Nacht um 03:40 Uhr mit einem Pkw ankamen und innerhalb weniger Minuten die Räder vom Audi abschraubten. Die Beute hat einen Wert von circa 5.000 Euro.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht im Gewerbegebiet Biberweg verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise bitte an die Telefonnummer 02241 541-3221. (Bi)

