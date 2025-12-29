Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahranfänger flieht vor Polizeikontrolle - Führerschein und Auto beschlagnahmt

Siegburg (ots)

In der Nacht zu Freitag (26. Dezember) bemerkte eine Siegburger Polizeistreife auf der Hauptstraße in Kaldauen einen Kleinwagen, der zu schnell fuhr. Die Beamten wendeten und verfolgten den Nissan. Um aufzuschließen, mussten sie kräftig beschleunigen. Noch bevor sie Anhaltesignale geben konnten, erkannte der Fahrer offenbar den Streifenwagen. Er bog abrupt in die Straße "Am Abtshof" ab und gab Gas. Nach dem Kreisverkehr an der "Kellerswiese" prallte der Wagen gegen einen Bordstein und beschädigte einen Reifen. Der 19-jährige Fahrer aus Siegburg parkte das Auto auf einem Parkplatz und schaltete das Licht aus.

Doch das reichte nicht, um der Kontrolle zu entgehen. Der junge Mann, der seinen Führerschein noch kein Jahr besitzt, hatte etwa 0,9 Promille Alkohol im Blut. Im Auto saßen drei weitere Personen gleichen Alters.

Nach der Blutprobe gab der 19-Jährige seinen Führerschein ab. Die Beamten beschlagnahmten seinen Pkw als Beweismittel. Ihm wird vorgeworfen, unter Alkoholeinfluss einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen zu haben. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell