Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Erneuter Überfall auf Getränkemarkt in Much - Tatverdächtiger in Haft

Much (ots)

Anfang Dezember 2025 überfiel ein bewaffneter Mann einen Getränkemarkt in Much (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65853/6174706). Knapp drei Wochen später schlug er vermutlich erneut zu. Die Polizei ermittelte und nahm den Verdächtigen fest.

Am Freitag (5. Dezember) betrat ein maskierter Mann mit einem Tuch vor Mund und Nase den Getränkemarkt an der Straße "Ober dem Garten" in Much. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und forderte die Tageseinnahmen. Der Täter erbeutete einen kleinen vierstelligen Betrag und entkam. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen blieben zunächst erfolglos.

Am Dienstag (23. Dezember) überfiel mutmaßlich der gleiche Täter den Markt erneut. Wieder vermummt und mit einem Messer bewaffnet, forderte er Geld. Ein Mitarbeiter widersetzte sich, woraufhin der Täter ohne Beute floh und einen Rucksack zurückließ.

Die Ermittlungen führten zu einem 37-jährigen Mann aus Much. Die Polizei nahm ihn abends in seiner Wohnung fest. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung fanden die Beamten Beweismittel, darunter die mögliche Tatkleidung.

Am 24. Dezember 2025 wurde der Beschuldigte dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. (Bi)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell