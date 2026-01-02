Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei offene Haftbefehle - Jahreswechsel in der JVA

Troisdorf (ots)

Am Dienstagvormittag (30. Dezember 2025) besuchte ein 40-jähriger Troisdorfer das Krankenhaus. Im Foyer begegnete er einem Polizisten, der sich dort in seiner Freizeit aufhielt. Der Beamte erkannte den Mann von Fahndungsfotos und alarmierte seine uniformierten Kollegen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Troisdorfer mit drei Haftbefehlen gesucht wurde, unter anderem wegen Verkehrsdelikten. Das Gericht hatte ihn zu insgesamt 18 Monaten Haft verurteilt. Die Polizei nahm ihn fest und brachte ihn zur Strafvollstreckung in die Justizvollzugsanstalt. (Bi)

