Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall- tödlich verunglückter Kraftradfahrer.

Hennef/Sieg (ots)

Beim Befahren der Schützenstraße stürzte ein Kraftradfahrer aus bislang unbekannter Ursache. Der 59-jährige aus Hennef wurde nach notärztliche Erstversorgung am Unfallort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er kurze Zeit später verstarb. Am Kraftrad entstand geringer Sachschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Schützenstraße ist zur Zeit für die noch andauernde Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wird ein überörtliches Verkehrsunfallaufnahmeteam eingesetzt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

