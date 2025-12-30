Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 25-Jähriger durch Messerstiche leicht verletzt

Hückeswagen (ots)

Ein 25-Jähriger aus Hückeswagen wurde bei einer Auseinandersetzung in der Hückeswagener Innenstadt am Montagabend (29. Dezember) leicht verletzt. In der Islandstraße, unweit eines dortigen Haushaltswarengeschäfts, kam es gegen 22:05 Uhr zu einer verbalen Streitigkeit zwischen dem 25-Jährigen und einer bislang unbekannten männlichen Person. Aus dem Streit entwickelte sich ein Gerangel, bei dem der Unbekannte mit einem Messer in Richtung der unteren Extremitäten des 25-Jährigen stach und ihn dadurch oberflächlich verletzte. Der Angreifer flüchtete daraufhin in Richtung "Etapler Platz". Alarmierte Polizisten konnten den Flüchtigen nicht mehr antreffen. Der 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, aus dem er am selben Abend wieder entlassen werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. Laut Zeugenaussagen wird der Unbekannte wie folgt beschrieben: ca. 40-55 Jahre alt, etwa 1,70m-1,80m groß mit schlanker bis normaler Statur, westeuropäischem Erscheinungsbild und Dreitagebart. Der Mann soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Bekleidet war der Unbekannte mit einer dunklen Jacke mit zwei quer verlaufenden roten Streifen, einer dunklen Jeanshose und einer schwarzen Mütze. Darüber hinaus war der Unbekannte in Begleitung eines kleinen schwarz-braunen Hundes.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

