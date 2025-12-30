Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher in Hückeswagen unterwegs

Hückeswagen (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29. Dezember) haben Unbekannte in Hückeswagen ihr Unwesen getrieben. Die Kriminellen hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Restaurants in der Marktstraße auf und erbeuteten Lebensmittel aus einem Kühlraum. In der Straße "An der Schloßfabrik" verschafften sie sich Zutritt zu einer Werkshalle und stahlen Kupferrohre sowie Kupferkabel. Zwischen dem 19. Dezember, 11:30 Uhr, und dem 29. Dezember (Montag), 11:15 Uhr, versuchten Einbrecher, die Eingangstür eines Kosmetikstudios und eines Bekleidungsgeschäfts in der Islandstraße aufzuhebeln. Ohne Erfolg, die Türen hielten stand und die Einbrecher machten keine Beute.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell