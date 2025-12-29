Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Autos in Alferzhagen und Alpe von Dieben durchwühlt

Wiehl; Reichshof (ots)

In Wiehl-Alferzhagen und Reichshof-Alpe haben Unbekannte zwischen Heiligabend und Donnerstagnachmittag mehrere Autos durchwühlt. In Alferzhagen machten sich die Diebe in der Krawinkelstraße und im Vollmerhausener Weg an den Autos zu schaffen. In Alpe waren Autos in den Straßen "Zur Stumpfen Eiche" und "Siefenhardt" betroffen. Insgesamt durchwühlten die Unbekannten rund zwölf Autos. Viele der Autos waren unverschlossen. Die Diebe erbeuteten unter anderem Bargeld, einen Deuter Wanderrucksack, Apple AirPods, eine Musikbox der Marke JBL sowie zwei Taschen mit jeweils einem Laptop. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

