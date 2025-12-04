Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Per Haftbefehl gesucht - Mann stellt sich freiwillig bei der Bundespolizei Flughafen München

Flughafen München

Ein 48-jähriger Deutscher hat sich am 3. Dezember freiwillig bei der Bundespolizei am Flughafen München gestellt. Er meldete sich auf der Wache und gab an, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorliegt.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass er richtig informiert war. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Stuttgart wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen und der Unterstützung einer terroristischen Organisation gesucht.

Da er die verhängte Geldstrafe der Stuttgarter Justiz nicht begleichen konnte, wurde eine Ersatzfreiheitsstrafe von 47 Tagen vollstreckt.

Darüber hinaus wird der 48-Jährige auch von der Staatsanwaltschaft Landshut wegen Hausfriedensbruchs gesucht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Erding eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell