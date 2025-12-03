Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Würzburg (ots)

Bundepolizei vollstreckt gleich drei Haftbefehle an einem Tag.

Am Montagvormittag (2. Dezember) gegen 10:45 Uhr kontrollierte die Bundespolizei einen 31-jährigen Mann im Regionalexpress zwischen Würzburg und Karlstadt. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Schweinfurt wegen Körperverletzung vorlag. Der Brasilianer war mit einem zu zahlenden Betrag von insgesamt 4.500 EUR ausgeschrieben worden. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.

Gegen Nachmittag meldete sich ein 15-jähriger Jugendlicher und gab an, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den Jugendlichen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgericht Karlsruhe wegen Bandendiebstahl in fünf Fällen vorliegt. Der Jugendliche wurde festgenommen und wird am heutigen Tag dem Haftrichter am AG Würzburg vorgeführt.

Kurz nach dem Jugendlichen klingelte ein 44-jähriger Mann bei den Kollegen und gab ebenfalls an, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl besteht. Beim Abgleich der Daten stellen die Bundespolizisten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hanau wegen Diebstahls vorlag. Der Deutsche war mit einem zu zahlenden Betrag von insgesamt 360 EUR ausgeschrieben worden. Da er den geforderten Betrag nicht zahlen konnte, wurde er zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 12 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Würzburg eingeliefert.

