Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Raub auf Tankstelle - Hinweise gesucht

Lindlar (ots)

Am Sonntagabend (28. Dezember) hat ein Unbekannter eine Tankstelle in der Kölner Straße in der Nähe der Straße "Bachwiese" ausgeraubt. Der Unbekannte betrat gegen 19:09 Uhr die Tankstelle, zeigte unmittelbar ein großes Küchenmesser und forderte die 18-jährige Angestellte auf, das Geld aus der Kasse auszuhändigen. Der Aufforderung kam die 18-Jährige nach. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: Er war 15 bis 19 Jahre alt, etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß und hatte helle Augen, helle Augenbrauen und Sommersprossen. Er trug einen blauen Kapuzenpullover, eine Kappe mit schwarzem Kappenschirm und silbernen Aufklebern, sowie eine schwarze Weste, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell