Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unbekannte brechen in Wohnung ein

Marienheide (ots)

Am Sonntag (28. Dezember) zwischen 00:00 Uhr und 21:00 Uhr brachen Kriminelle in eine Wohnung in der Brückenstraße in Marienheide-Kotthausen ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

