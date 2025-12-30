Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unbekannte brechen in Wohnung ein
Marienheide (ots)
Am Sonntag (28. Dezember) zwischen 00:00 Uhr und 21:00 Uhr brachen Kriminelle in eine Wohnung in der Brückenstraße in Marienheide-Kotthausen ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.
Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell