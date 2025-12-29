Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Brand greift von Carport auf Wohnhaus über

Bergneustadt (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29. Dezember) geriet in der Straße "Hepperblick" ein Audi in Brand. Eine Bewohnerin hörte gegen 01:30 Uhr einen Knall. Als sie aus dem Fenster schauten, stand das Auto in Flammen. Der Brand griff auf einen Carport und das Wohnhaus über. Auch das benachbarte Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell