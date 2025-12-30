PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Sportlerheim

Waldbröl (ots)

Im Zeitraum vom 27. Dezember, 22:30, Uhr bis 29. Dezember (Montag), 09:50 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim an der Turnerstraße ein und stahlen eine Kasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Telefon: 02261 8199-1211
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 30.12.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbrecher in Hückeswagen unterwegs

    Hückeswagen (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29. Dezember) haben Unbekannte in Hückeswagen ihr Unwesen getrieben. Die Kriminellen hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich eines Restaurants in der Marktstraße auf und erbeuteten Lebensmittel aus einem Kühlraum. In der Straße "An der Schloßfabrik" verschafften sie sich Zutritt zu einer Werkshalle und stahlen Kupferrohre sowie Kupferkabel. Zwischen ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 10:00

    POL-GM: Unbekannte brechen in Wohnung ein

    Marienheide (ots) - Am Sonntag (28. Dezember) zwischen 00:00 Uhr und 21:00 Uhr brachen Kriminelle in eine Wohnung in der Brückenstraße in Marienheide-Kotthausen ein. Die Einbrecher hebelten die Wohnungstür auf und gelangten in die Räumlichkeiten. Nach jetzigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der ...

    mehr
  • 29.12.2025 – 12:38

    POL-GM: Brand greift von Carport auf Wohnhaus über

    Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (28./29. Dezember) geriet in der Straße "Hepperblick" ein Audi in Brand. Eine Bewohnerin hörte gegen 01:30 Uhr einen Knall. Als sie aus dem Fenster schauten, stand das Auto in Flammen. Der Brand griff auf einen Carport und das Wohnhaus über. Auch das benachbarte Haus wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Der Brandort wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren