Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Einbruch in Sportlerheim
Waldbröl (ots)
Im Zeitraum vom 27. Dezember, 22:30, Uhr bis 29. Dezember (Montag), 09:50 Uhr, drangen Unbekannte gewaltsam in ein Sportlerheim an der Turnerstraße ein und stahlen eine Kasse mit einem zweistelligen Bargeldbetrag sowie einen Schlüssel.
Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
