Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pkw prallt gegen Baum - Mehrere Verletzte

Siegburg (ots)

Am Montagabend (05. Januar) kam es gegen 23:30 Uhr auf der Wahnbachtalstraße (L 316) in Siegburg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem vier Personen verletzt wurden.

Ein 20-jähriger Mann aus Bonn befuhr mit seinem BMW die Wahnbachtalstraße aus Richtung Kaldauen kommend in Fahrtrichtung Deichhaus. In dem Fahrzeug befanden sich zudem zwei ebenfalls 20 Jahre alte Männer sowie eine 22-jährige Frau, alle aus Bonn. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw auf schneeglatter Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einem Markierungspfosten und prallte anschließend gegen einen Baum, an dem das Fahrzeug zum Stillstand kam.

Die drei männlichen Insassen erlitten leichte Verletzungen. Die 22-jährige Mitfahrerin wurde im Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Sie musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung wurden alle Verletzten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Der Fahrzeugführer gab an, vor Fahrtantritt alkoholische Getränke konsumiert zu haben. Ihm wurde nach medizinischer Versorgung in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 20-Jährigen wurde sichergestellt, ebenso zur Beweissicherung sein Mobiltelefon. Das Unfallfahrzeug wurde beschlagnahmt. Zur Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei aus Köln hinzugezogen. Die Wahnbachtalstraße musste im Bereich der Unfallstelle für mehrere Stunden vollständig gesperrt werden.

Ob die winterlichen Witterungsverhältnisse unfallursächlich waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Verkehrskommissariats der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis.

Gegen den 20-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

