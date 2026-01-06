Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Versuchter Einbruch in Kindergarten - Täter flüchten unerkannt

Hennef (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch (24. Dezember) und Montag (05. Januar) versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten an der Ringstraße in Hennef einzubrechen.

Nach bisherigen Erkenntnissen stellten alarmierte Polizeibeamte an zwei rückwärtig gelegenen Türen mehrere Hebelspuren fest. Zudem wies ein Fenster Beschädigungen auf. Den Tätern gelang es offenbar nicht, in die Räumlichkeiten des Kindergartens einzudringen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ringstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02241 541-3521 bei der Polizei zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell