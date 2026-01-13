Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr
Augsburg (ots)
Donauwörth / Bundesstraße B 2 - Am Freitag (09.01.2026) überholte ein Sattelzuggespann verbotswidrig auf der B 2 und überfuhr hierzu die Sperrfläche.
Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich um rund 30 km / h (nach Toleranzabzug) überschritten hatte. Außerdem war das mitgeführte EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber) nicht eingetragen.
Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz gegen den 38-Jährigen.
Der 38-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.
