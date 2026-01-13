PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr

Augsburg (ots)

Donauwörth / Bundesstraße B 2 - Am Freitag (09.01.2026) überholte ein Sattelzuggespann verbotswidrig auf der B 2 und überfuhr hierzu die Sperrfläche.

Gegen 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten das Gespann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 38-jährige Lkw-Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich um rund 30 km / h (nach Toleranzabzug) überschritten hatte. Außerdem war das mitgeführte EG-Kontrollgerät (Fahrtenschreiber) nicht eingetragen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen der Verstöße gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie des Verstoßes gegen das Fahrpersonalgesetz gegen den 38-Jährigen.

Der 38-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

