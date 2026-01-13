PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei führt Verkehrskontrollen durch

Augsburg (ots)

Holzheim / Lkr. Dillingen a. d. Donau - Am Sonntag (11.01.2026) führte die Verkehrspolizeiinspektion Dillingen zusammen mit der Polizeiinspektion Dillingen eine Kontrollaktion mit Schwerpunkt Geschwindigkeitsüberwachung durch.

Bei der Kontrolle beanstandeten die Beamten insgesamt knapp 30 Autofahrer, die zu schnell unterwegs waren. Knapp die Hälfte der Autofahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Bei einem 24-jährigen Autofahrer stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel sowie entsprechende Utensilien.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzes sowie wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 24-Jährigen.

Der 24-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord

