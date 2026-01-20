PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Keller - Kripo ermittelt

Roßleben (ots)

Am Dienstag kam es gegen 04.30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Heine-Straße zu einem Brand in einem Keller. Aus derzeit noch ungeklärter Ursache kam es zu dem Brandausbruch. Durch Kameraden der Feuerwehr wurde Brand schnell abgelöscht und ein ausbreiten auf die Gebäudesubstanz verhindert. Etwa zwei Dutzend der Hausbewohner mussten zwischenzeitlich das Gebäude verlassen, konnten aber nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen wieder in die Wohnungen. Zwei Personen erlitten leichte Verletzungen, konnten jedoch nach den Behandlungen durch Sanitäter vor Ort wieder entlassen werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa zehntausend Euro.

Noch am Vormittag kamen Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen zum Einsatz, um nach der Brandursache zu ermitteln. Ein vorläufiges Ergebnis liegt noch nicht vor.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

