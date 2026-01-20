Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Beuren (ots)

Wie am Montag, gegen 16.30 Uhr, bekannt wurde, kam es in der Friedensstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ersten Erkenntnissen nach kollidierte ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer mit einem Grundstückszaun. Hierbei entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Im Anschluss entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, entgegen seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zum Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0015728

