Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Lenterode (ots)

In der Kirchgasse kam es am Montag, gegen 18.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kollidierte ein derzeit unbekannter Lkw-Fahrer mit einem in der Kirchgasse Straße abgeparkten Pkw und verursachte hierbei einen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, entgegen der ihm obliegenden Pflicht als Beteiligter eines Verkehrsunfalls unberechtigt vom Unfallort in unbekannte Richtung.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Fahrer oder zum Verursacherfahrzeug machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0015814

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell