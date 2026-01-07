Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Smart entwendet +++ Einbrecher hebeln Balkontür auf +++ Diebe öffnen Pkw und entwenden Werkzeug +++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle +++ Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss

Wiesbaden (ots)

1.Smart entwendet,

Wiesbaden, Hagenstraße, Montag, 22.12.2025, 09:10 Uhr bis Dienstag, 06.01.2026, 12:00 Uhr

(ms)Zwischen Montag, den 22.12.2025, und Dienstag, den 06.01.2026, kam es in Wiesbaden zu einer Entwendung von einem Fahrzeug. In den letzten zwei Wochen begaben sich die Diebe zu dem in der Hagenstraße abgestellten schwarzen Smart fortwo cabrio mit dem amtlichen Kennzeichen WI-S 294. Die Täter konnten mit diesem unerkannt vom Tatort fliehen. Hinweise zur Tat, den Tätern, dem Fahrzeug oder verdächtigen Beobachtungen werden von der Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2.Einbrecher hebeln Balkontür auf,

Wiesbaden, Königstuhlstraße, Montag, 15.12.2025, 12:00 Uhr bis Dienstag, 06.01.2026, 13:00 Uhr

(ms)Zwischen Montag, den 15.01.2026, und Dienstag, den 06.01.2025, sind Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus in Wiesbaden eingestiegen. Die unbekannten Täter gelangten in einem Zeitraum von drei Wochen auf unbekannte Art und Weise auf den Balkon des Dachgeschosses eines Mehrfamilienhauses in der Königstuhlstraße und hebelten die Balkontür auf. Anschließend wurden die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht und dabei Bargeld entwendet. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 bei der Polizeistation Flörsheim zu melden.

3.Diebe öffnen Pkw und entwenden Werkzeug, Wiesbaden, Nordenstadt, Senefelderstraße, Freitag, 19.12.2025, 15:00 Uhr bis Dienstag, 06.01.2026, 09:35 Uhr

(ms)Unbekannte entwendeten zwischen Freitag, den 19.12.2025, und Dienstag, den 06.01.2026 aus einem Handwerkerfahrzeug in Nordenstadt eine Werkzeugkiste. Die Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand in der Senefelderstraße die Fahrzeugscheibe der Schiebetür auf der Beifahrerseite ein. Als der Besitzer zu seinem weißen Renault Trafic zurückkehrte, musste dieser feststellen, dass Unbekannte das Werkzeug daraus entwendet hatten. Durch das gewaltsame Öffnen des Kfz entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500, - Euro. Die Polizei in Wiesbaden nimmt Hinweise unter der Nummer (0611) 345-0 entgegen.

4.Sachbeschädigung an Bushaltestelle,

Wiesbaden, Mainzer Straße, Dienstag, 06.01.2026, 18:15 Uhr

(ms)In Wiesbaden wurde Dienstagabend eine Bushaltestelle mutwillig beschädigt. Um 18:15 Uhr schlug der 24-jährige Mann in der Mainzer Straße mit einem Hammer zwei Glasscheiben der Haltestelle "Weidenbornstraße" ein. Die verständigten Streifenwagen nahmen den Mann fest und legten ihm aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes die dienstlichen Handfesseln an. Auf richterlicher Anordnung verbrachte der Beschuldigte die Nacht im Polizeigewahrsam. Dieser wird sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung verantworten müssen.

5.Polizei stoppt Fahrer unter Drogeneinfluss, Wiesbaden, Rheingauviertel, Mittelheimer Straße, Mittwoch, 07.01.2026, 00:23 Uhr

(ms)Am heutigen Mittwoch befuhr ein 20 Jahre alter Wiesbadener mit seinem Pkw die Mittelheimer Straße im Rheingauviertel. Einem aufmerksamen Streifenwagen fiel das Fahrzeug auf. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle zeigten sich deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis am Straßenverkehr teilgenommen hatte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der 20-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Der Fahrer wird sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss sowie ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

