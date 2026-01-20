Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw muss nach Verkehrsunfall abgeschleppt werden

Bollstedt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich wurden am Montag, gegen 14.35 Uhr, über einen Verkehrsunfall Am Silberrasenweg informiert. Der 65-jähriger Fahrer eines Transporters beabsichtigte von der Bundesstraße 247 aus die Straße Am Silberrasenweg in Richtung Bollstedt zu befahren. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über seinen Pkw, überfuhr eine Verkehrsinsel und stieß mit einem Verkehrszeichen sowie einem Leitpfosten zusammen ehe das Fahrzeug zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt und durch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes behandelt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell