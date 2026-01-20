Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe dringen in Kellerräume ein
Mühlhausen (ots)
In der Marcel-Verfaillie-Allee kam es im Zeitraum von Sonntag zu Montag zu einem Einbruch. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses und nahmen dort mehrere Gegenstände, unter anderem Fahrzeugersatzteile und Werkzeuge, an sich. Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten mit ihrer Beute, im Wert von mehr als 800 Euro, vom Tatort.
Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer hat etwas bemerkt? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.
Aktenzeichen: 0015865
