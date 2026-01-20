PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Transporter wird zum Ziel von Dieben

Ilfeld (ots)

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen wurden am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, über einen besonders schweren Fall des Diebstahls in der Walter-Rathenau-Straße informiert. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zutritt zu einem dort abgeparkten Transporter verschafft und aus dem Innenraum mehrere Werkzeuge entwendet. Im Anschluss entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im vierstelligen Bereich lag, in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Nun bitten die Beamten Sie um Unterstützung. Zeugen, welche Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0016181

