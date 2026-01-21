Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei schwer verletzte Personen nach Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch auf der Bundesstraße 4 zu einem Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Autofahrerin befuhr die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen kommend in Richtung Nordhausen. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet die Verkehrsteilnehmerin auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem Kleintransporter, welcher von einem 57-Jährigen geführt wurde. Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser ermitteln zur genauen Unfallursache. Infolge der Räumungsmaßnahmen musste die Straße vorübergehend voll gesperrt werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell