Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld ermitteln nach einer Sachbeschädigung, welche sich am Dienstagabend an einem Einfamilienhaus in der Windischen Gasse ereignete. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen beschädigten vermutlich zwei Jugendliche eine Fensterscheibe und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Wer kann Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Tel. 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0017057

