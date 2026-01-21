Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gerät in den Gegenverkehr und kollidiert anschließend mit einer Hauswand

Ballhausen (ots)

In der Hauptstraße kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Autofahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Bad Tennstedt und geriet in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem in entgegengesetzte Richtung fahrenden Pkw. Der 23-Jährige kollidierte anschließend mit einer Hauswand und entfernte sich zunächst, entgegen den ihm obliegenden Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall, unerlaubt vom Unfallort.

Beamte der Polizeistation Bad Langensalza sowie der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich kamen am Unfallort zum Einsatz. Bei dem inzwischen - durch dessen Arbeitgeber - zum Unfallort zurückgebrachten 23-Jährigen zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von mehr als 1,6 Promille an. Außerdem verwies ein durchgeführter Drogenvortest auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Anschließend wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung entsprechender Blutprobenentnahmen gebracht.

An beiden Fahrzeugen und an der Hauswand entstand ein unfallbedingter Sachschaden. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und der Führerschein des 23-Jährigen sichergestellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell