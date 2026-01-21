Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti in Bahnhofstoilette festgestellt

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag um 17.15 Uhr bekannt wurde, kam es am Bahnhofsplatz zu einer Sachbeschädigung. Ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter hatten in einer öffentlichen Toilette verschiedene Schmierereien, ohne politischen Bezug, aufgebracht.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0016995

