Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw kollidiert mit Hauswand

Wiehe (ots)

Wie am Dienstag um 16.45 Uhr bekannt wurde, kam es in der Roßlebener Chaussee zu einem Verkehrsunfall. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der Fahrer eines Renault die genannte Straße aus Richtung Roßleben kommend, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In weiterer Folge kam es zum Zusammenstoß mit einem Laternenmast, einem Zaun und einem Steintor.

Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Der entstandene Fremdschaden beläuft sich auf mehr als 10000 Euro. Beamte der Polizeistation Artern ermitteln zur genauen Unfallursache.

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen

