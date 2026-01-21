LPI-NDH: Radfahrer kontrolliert

Bleicherode (ots) - In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung und nahmen dort mehrere Wertgegenstände an sich. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehr als 800 Euro, in unbekannte Richtung. ...

mehr