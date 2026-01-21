Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer kontrolliert
Leinefelde (ots)
Auf der Landstraße 3080 führten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwochmorgen eine Verkehrskontrolle durch. Ein Radfahrer, welcher die genannte Landstraße unbeleuchtet und entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr, zog gegen 0.50 Uhr die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich. Ein durchgeführter Drogenvortest verwies auf den möglichen Konsum von Betäubungsmitteln, woraufhin der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutprobenentnahme gebracht wurde. Ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel wurde eingeleitet.
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell