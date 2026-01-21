Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte dringen in Wohnung ein

Bleicherode (ots)

In der Käthe-Kollwitz-Straße kam es in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch zu einem Einbruch. Ein oder mehrere Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 2.30 Uhr, widerrechtlich Zutritt zu einer Wohnung und nahmen dort mehrere Wertgegenstände an sich. Im Anschluss entfernten sich die Täter mit ihrer Beute, im Wert von mehr als 800 Euro, in unbekannte Richtung.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben können, sich unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen:0017188

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell