Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Stadtgebiet von Mühlhausen wurden in der Nacht auf Dienstag mehrere Graffiti an verschiedenen Orten aufgebracht. Unbekannte beschmierten im Einzelnen ein Reisebüro Bei der Marienkirche, ein Schaufenster im Steinweg sowie ein Objekt in der Linsenstraße. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0016609

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell