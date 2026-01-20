PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl vollstreckt - 36-Jähriger muss lange ins Gefängnis

Nordhausen (ots)

Am Montag prüften Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen mehrere Haftbefehle im Kreisgebiet ab. Hierbei fahndeten die Polizisten auch nach einem Mann, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden, die eine Freiheitsstrafe von etwa vier Jahren zur Folge hatten.

Der Mann kam bei einem Bekannten in der Landegemeinde Stadt Heringen/Helme unter und die Beamten ihm dennoch auf die Schliche. Wegen einer Vielzahl an Betrugsstraftaten hatte sich der 36-Jährige zu verantworten.

Aufgrund weiterer anhängiger Verfahren verschiedener Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet scheint die Verlängerung seiner Haftstrafe als sehr wahrscheinlich. Der Mann wurde bereits am Montag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 20.01.2026 – 16:23

    LPI-NDH: Zeugen nach Schmierereien gesucht

    Mühlhausen (ots) - Im Stadtgebiet von Mühlhausen wurden in der Nacht auf Dienstag mehrere Graffiti an verschiedenen Orten aufgebracht. Unbekannte beschmierten im Einzelnen ein Reisebüro Bei der Marienkirche, ein Schaufenster im Steinweg sowie ein Objekt in der Linsenstraße. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche Angaben ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 16:20

    LPI-NDH: Mehrere unbekannte Fahrzeugführer flüchtet nach Unfällen

    Mühlhausen (ots) - Wie am Dienstag gegen 10.20 Uhr bekannt wurde, kam es am Bahnhofsplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Mehrere Steinwürfel wiesen Spuren eines Verkehrsunfalls auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere derzeit unbekannte Fahrzeugführer mit den Steinen kollidierten und sich anschließend, entgegen denen ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 16:16

    LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach besonders schwerem Fall des Diebstahls

    Ellrich (ots) - In der Gipsstraße wurde ein Transporter im Zeitraum von Montag zu Dienstag Ziel von Einbrechern. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Innenraum des abgestellten Fahrzeugs und entnahmen mehrere Gegenstände, hierunter mehrere Werkzeuge. Anschließend entfernten sich die Unbekannte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren