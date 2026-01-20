Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Haftbefehl vollstreckt - 36-Jähriger muss lange ins Gefängnis

Nordhausen (ots)

Am Montag prüften Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen mehrere Haftbefehle im Kreisgebiet ab. Hierbei fahndeten die Polizisten auch nach einem Mann, gegen den mehrere Haftbefehle bestanden, die eine Freiheitsstrafe von etwa vier Jahren zur Folge hatten.

Der Mann kam bei einem Bekannten in der Landegemeinde Stadt Heringen/Helme unter und die Beamten ihm dennoch auf die Schliche. Wegen einer Vielzahl an Betrugsstraftaten hatte sich der 36-Jährige zu verantworten.

Aufgrund weiterer anhängiger Verfahren verschiedener Staatsanwaltschaften aus dem gesamten Bundesgebiet scheint die Verlängerung seiner Haftstrafe als sehr wahrscheinlich. Der Mann wurde bereits am Montag an eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell