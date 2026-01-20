Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere unbekannte Fahrzeugführer flüchtet nach Unfällen

Mühlhausen (ots)

Wie am Dienstag gegen 10.20 Uhr bekannt wurde, kam es am Bahnhofsplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Mehrere Steinwürfel wiesen Spuren eines Verkehrsunfalls auf. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass mehrere derzeit unbekannte Fahrzeugführer mit den Steinen kollidierten und sich anschließend, entgegen denen ihnen obliegenden Pflichten als Beteiligte an einem Verkehrsunfall, vom Unfallort entfernten, ohne diesen anzuzeigen.

Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mühlhausen informierten die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich, welche entsprechende Ermittlungsverfahren wegen den Verkehrsunfallfluchten einleiteten. Zeugen, die Angaben zu Unfällen bzw. Fahrzeugführern machen können, werden gebeten, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0016294

