Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sondershausen (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser wurden am Montag, gegen 17.15 Uhr, über einen Verkehrsunfall im Bereich Lange Straße informiert. Ersten Erkenntnissen nach beabsichtigte eine Autofahrerin, von einer Hofeinfahrt aus kommend, die genannte Straße einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer. Dieser stürzte bei dem Unfall und zog sich leichte Verletzungen zu. An beiden Fahrzeugen entstand ein unfallbedingter Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell