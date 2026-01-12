PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei will Mann helfen und findet dabei Drogen

Gera, Gera Hauptbahnhof (ots)

Einen Zufallsfund machten Bundespolizisten am Sonntagvormittag in Gera.

Im Hauptbahnhof erweckte ein junger Mann das Interesse einer Bundespolizeistreife, weil sich dieser mit deutlich wahrnehmbaren Ausfallerscheinungen in der Verkehrsstation bewegte. Man wollte nachsehen, ob er Hilfe benötigt.

Zum Auffinden eines Personalausweises und Feststellung seiner Identität wurde der Bahnhofsbesucher oberflächlich abgetastet. Die Beamten fanden heraus, dass es sich bei ihm um einen 19-jährigen Deutschen handelte. Der Heranwachsende zeigte sich zudem überrascht, dass die Beamten bei ihm im Strumpfbund eine Extasy-Tablette sowie ein kleines Fläschchen mit einer Betäubungsmittelsubstanz fanden. Wie die Drogen dahin gekommen sind, daran habe er sich nicht erinnern wollen.

Nachdem der junge Mann sich wieder sortiert und gefangen hatte, durfte er seine Reise fortsetzen. Die berauschenden Mittel wurden jedoch sichergestellt. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

