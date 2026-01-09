PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrscheinkontrolle in Regionalbahn endet in Haft

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Ticketkontrolle führte einen Mann in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag wandte sich ein Zugbegleiter an die Bundespolizei, weil ihm auf der Fahrt von Meiningen nach Erfurt ein Reisegast beschäftigt hat, der Unregelmäßigkeiten bei seinem Fahrschein aufwies.

Der 21-jährige Mann war im Besitz eines Deutschlandtickets aus einem hessischen Verkehrsverbund, konnte sich jedoch nicht mit einem Identitätspapier ausweisen. Im Zuge weiterer Ermittlungen durch die Streife der Bundespolizei wurde bekannt, dass der 21-jährige Libyer nicht der rechtmäßige Eigentümer des Fahrscheines ist. Eigenen Angaben zufolge habe er diesen gefunden und genutzt. Ihm wurde der Straftatverdacht der Unterschlagung und des Betruges eröffnet.

Weitere Überprüfungen des Mannes ergaben verschiedene Notierungen im polizeilichen Informationssystem. Zum einen suchte das Regierungspräsidium aus Freiburg im Breisgau mit einer Aufenthaltsermittlung infolge eines asylrechtlichen Verstoßes nach ihm. Zugleich liegt eine ausländerrechtliche Rückkehrentscheidung gegen den Mann vor. Zum anderen hatte die Berliner Justiz wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Bundespolizeistreife eröffnete dem Libyer die Festnahme. Er verbrachte die Nacht auf Donnerstag im polizeilichen Gewahrsam. Gestern wurde er einem Richter vorgeführt. Die Untersuchungshaft gegen den Mann wurde bestätigt. Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 14:12

    BPOLI EF: Jugendliche beschädigen Nothilfeeinrichtung in Regionalbahn

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - In Zügen gibt es viele Vorkehrungen, die in Notfällen lebensrettend sein können. In manchen Baureihen gibt es beispielsweise Fenster, die mit Notentriegelungen versehen sind, sodass der Fahrgastraum auf einfache Weise verlassen werden kann, beispielsweise bei einem Unfall, einem Brand oder sonstigen Schadenslagen. Während einer ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 16:17

    BPOLI EF: Schutzengel im Hauptbahnhof verhindert Schlimmeres

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Mehr als einen Schutzengel hatte am Dienstagmorgen ein 29-Jähriger im Erfurter Hauptbahnhof. Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass sich eine Person im Gleisbereich aufhalten soll. Eingesetzte Streifen der Bundespolizei konnten umgehend einen Mann feststellen, auf den die Beschreibung gepasst hat. Etwa 10 Sekunden ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 14:44

    BPOLI EF: Dieb im Hauptbahnhof entlarvt

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Da hat sich einer nicht an die Spielregeln gehalten. Am späten Montagnachmittag wurde ein Mann in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dabei beobachtet, wie er zwei Kartenspiele entwendet haben soll, ohne diese an der Kasse zu zahlen. Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei überprüfte den 40- Jährigen. In einer mitgeführten Plastiktüte wurden die Beamten fündig. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren