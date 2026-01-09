Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Fahrscheinkontrolle in Regionalbahn endet in Haft

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Eine Ticketkontrolle führte einen Mann in Untersuchungshaft.

Am Mittwochnachmittag wandte sich ein Zugbegleiter an die Bundespolizei, weil ihm auf der Fahrt von Meiningen nach Erfurt ein Reisegast beschäftigt hat, der Unregelmäßigkeiten bei seinem Fahrschein aufwies.

Der 21-jährige Mann war im Besitz eines Deutschlandtickets aus einem hessischen Verkehrsverbund, konnte sich jedoch nicht mit einem Identitätspapier ausweisen. Im Zuge weiterer Ermittlungen durch die Streife der Bundespolizei wurde bekannt, dass der 21-jährige Libyer nicht der rechtmäßige Eigentümer des Fahrscheines ist. Eigenen Angaben zufolge habe er diesen gefunden und genutzt. Ihm wurde der Straftatverdacht der Unterschlagung und des Betruges eröffnet.

Weitere Überprüfungen des Mannes ergaben verschiedene Notierungen im polizeilichen Informationssystem. Zum einen suchte das Regierungspräsidium aus Freiburg im Breisgau mit einer Aufenthaltsermittlung infolge eines asylrechtlichen Verstoßes nach ihm. Zugleich liegt eine ausländerrechtliche Rückkehrentscheidung gegen den Mann vor. Zum anderen hatte die Berliner Justiz wegen einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz einen Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Die Bundespolizeistreife eröffnete dem Libyer die Festnahme. Er verbrachte die Nacht auf Donnerstag im polizeilichen Gewahrsam. Gestern wurde er einem Richter vorgeführt. Die Untersuchungshaft gegen den Mann wurde bestätigt. Bundespolizisten brachten ihn im Anschluss in die Justizvollzugsanstalt nach Tonna.

