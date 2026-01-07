Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Schutzengel im Hauptbahnhof verhindert Schlimmeres

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Mehr als einen Schutzengel hatte am Dienstagmorgen ein 29-Jähriger im Erfurter Hauptbahnhof. Durch die Notfallleitstelle der Bahn wurde bekannt, dass sich eine Person im Gleisbereich aufhalten soll.

Eingesetzte Streifen der Bundespolizei konnten umgehend einen Mann feststellen, auf den die Beschreibung gepasst hat. Etwa 10 Sekunden nachdem der 29-Jährige das Gleis eigenständig wieder verlassen hatte, rauschte ein ICE durch den Hauptbahnhof. Dieser Umstand dürfte für den Deutschen noch eindrücklicher gewesen sein, als die Ordnungswidrigkeitenanzeige, die er für sein lebensgefährliches und fahrlässiges Verhalten bekommen hat.

Auswirkungen auf den Bahnverkehr kamen nicht zustande.

Die Bundespolizei sensibilisiert immer wieder dahingehend, dass Gleisanlagen nicht zu betreten sind. Hier lauern enorme Gefahren, die insbesondere durch Dritte schlecht bis gar nicht abgeschätzt werden können. Nicht alle Züge fahren zum Zwecke eines Halts mit verminderter Geschwindigkeit und bremsend durch den Erfurter Hauptbahnhof. Zum sicheren Erreichen des richtigen Bahnsteiges sind die offiziellen Wege zu nutzen.

