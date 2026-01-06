PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb im Hauptbahnhof entlarvt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Da hat sich einer nicht an die Spielregeln gehalten. Am späten Montagnachmittag wurde ein Mann in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dabei beobachtet, wie er zwei Kartenspiele entwendet haben soll, ohne diese an der Kasse zu zahlen.

Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei überprüfte den 40- Jährigen. In einer mitgeführten Plastiktüte wurden die Beamten fündig. Die gestohlenen Spiele hatte der Deutsche bei sich. Diese wurden sichergestellt und werden dem Geschäft wieder übergeben.

Dieses Spiel hat der Dieb nur als zweiter Sieger beendet. Der Preis für seine Tat ist eine Strafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 05.01.2026 – 15:41

    BPOLI EF: Bundespolizei muss im Hauptbahnhof Gera erhitzte Gemüter beruhigen

    Gera, Gera Hauptbahnhof (ots) - Normalerweise ist ein sonntäglicher Einkauf in einem Geschäft des Geraer Hauptbahnhofes keine große Sache. Man betritt den Laden, sucht sich seine Artikel aus und verlässt diesen nach dem Zahlvorgang wieder. Zwei kleinere Personengruppen gerieten jedoch am Sonntag lautstark und aggressiv aneinander, sodass durch das Personal die ...

    mehr
  • 02.01.2026 – 12:47

    BPOLI EF: Spraydosen und Pyrotechnik am Bahnhof sichergestellt

    Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz (ots) - In der zurückliegenden Silvesternacht hat eine Streife der Bundespolizei drei Heranwachsende am Bahnhof Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz überprüft. Grund hierfür waren frische Farbanhaftungen im Bahnhofstunnel und der dort verbauten Lichttechnik. Bei der Kontrolle der 18- bis 19-jährigen Deutschen fanden die Bundespolizisten ...

    mehr
