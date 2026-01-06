Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Dieb im Hauptbahnhof entlarvt

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Da hat sich einer nicht an die Spielregeln gehalten. Am späten Montagnachmittag wurde ein Mann in einem Geschäft des Erfurter Hauptbahnhofes dabei beobachtet, wie er zwei Kartenspiele entwendet haben soll, ohne diese an der Kasse zu zahlen.

Eine hinzugezogene Streife der Bundespolizei überprüfte den 40- Jährigen. In einer mitgeführten Plastiktüte wurden die Beamten fündig. Die gestohlenen Spiele hatte der Deutsche bei sich. Diese wurden sichergestellt und werden dem Geschäft wieder übergeben.

Dieses Spiel hat der Dieb nur als zweiter Sieger beendet. Der Preis für seine Tat ist eine Strafanzeige.

