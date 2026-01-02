PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Spraydosen und Pyrotechnik am Bahnhof sichergestellt

Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz (ots)

In der zurückliegenden Silvesternacht hat eine Streife der Bundespolizei drei Heranwachsende am Bahnhof Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz überprüft. Grund hierfür waren frische Farbanhaftungen im Bahnhofstunnel und der dort verbauten Lichttechnik.

Bei der Kontrolle der 18- bis 19-jährigen Deutschen fanden die Bundespolizisten Graffiti-Dosen sowie verbotswidrige Pyrotechnik. Die farblichen Inhalte der Spraydosen können den frisch aufgetragenen Schmierereien zugeordnet werden.

Durch die Bundespolizei wurden die Tatmittel sowie die pyrotechnischen Erzeugnisse sichergestellt. Am Tatort wurden zudem Spuren gesichert.

Gegen die zwei Männer (18/19 Jahre) und eine Frau (19 Jahre) wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Erfurt mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Erfurt
Alle Meldungen Alle
  • 19.12.2025 – 11:22

    BPOLI EF: Zeuge meldet Diebstahl

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Der Diebstahl in einem Laden des Erfurter Hauptbahnhofes hat sich für einen Mann nicht ausgezahlt. Er entwendete alkoholische Getränke im Gesamtwert von 3.20 Euro aus dem Geschäft. Bei seiner Tat wurde er beobachtet und durch einen Zeugen an der Flucht gehindert. Die Bundespolizei wurde daraufhin informiert. Die Bundespolizisten stellten das Diebesgut sicher. Der 58-jährige Deutsche hat sich eine Strafanzeige eingehandelt. Die ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 14:00

    BPOLI EF: Diebstahl am Flughafen vereitelt

    Erfurt, Flughafen Erfurt-Weimar (ots) - Auch wenn das Reiseaufkommen im Winterflugplan reduziert ist, heißt das nicht, dass die Bundespolizei nicht am Flughafen Erfurt-Weimar präsent wäre. Diese Erfahrung musste ein Einbrecher in der zurückliegenden Nacht machen. Über die Videoanlage konnte eine augenscheinlich betriebsfremde Person im Bereich der Schalter im Hauptterminal erkannt werden. Eine Streife der ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 13:59

    BPOLI EF: Bundespolizei stellt Fahrraddieb am Hauptbahnhof

    Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots) - Einer Streife der Bundespolizei fiel am Mittwochabend am Erfurter Hauptbahnhof ein Mann auf, der ein Fahrrad geschoben hat. Eigentlich eine völlig normale Situation, wie sie sich hundertfach am Tag abspielt - wenn da nicht ein augenscheinlich aufgebrochenes Fahrradschloss am Zweirad gebaumelt hätte. Die Beamten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Er ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren