Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Spraydosen und Pyrotechnik am Bahnhof sichergestellt

Hermsdorf, Bad Klosterlausnitz (ots)

In der zurückliegenden Silvesternacht hat eine Streife der Bundespolizei drei Heranwachsende am Bahnhof Hermsdorf-Bad Klosterlausnitz überprüft. Grund hierfür waren frische Farbanhaftungen im Bahnhofstunnel und der dort verbauten Lichttechnik.

Bei der Kontrolle der 18- bis 19-jährigen Deutschen fanden die Bundespolizisten Graffiti-Dosen sowie verbotswidrige Pyrotechnik. Die farblichen Inhalte der Spraydosen können den frisch aufgetragenen Schmierereien zugeordnet werden.

Durch die Bundespolizei wurden die Tatmittel sowie die pyrotechnischen Erzeugnisse sichergestellt. Am Tatort wurden zudem Spuren gesichert.

Gegen die zwei Männer (18/19 Jahre) und eine Frau (19 Jahre) wurden Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell