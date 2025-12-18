PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Erfurt

BPOLI EF: Bundespolizei stellt Fahrraddieb am Hauptbahnhof

Erfurt, Erfurt Hauptbahnhof (ots)

Einer Streife der Bundespolizei fiel am Mittwochabend am Erfurter Hauptbahnhof ein Mann auf, der ein Fahrrad geschoben hat. Eigentlich eine völlig normale Situation, wie sie sich hundertfach am Tag abspielt - wenn da nicht ein augenscheinlich aufgebrochenes Fahrradschloss am Zweirad gebaumelt hätte.

Die Beamten sprachen den Mann an und forderten ihn auf, stehen zu bleiben. Er reagierte nicht und folgte auch im weiteren Verlauf nicht den Weisungen der Polizisten. Er begann Widerstand zu leisten. Daher wurden ihm Handfesseln angelegt. In der Dienststelle wurde bei dem 24-jährigen Marokkaner knapp 1.6 Promille Atemalkohol gemessen.

Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Diebstahls gefertigt.

Als sich der 24-Jährige beruhigt und wieder heruntergefahren hatte, durfte er die Räumlichkeiten der Bundespolizei verlassen - ohne das Fahrrad, welches die Streife sichergestellt hat.

Bundespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361/ 659830
E-Mail: bpoli.erfurt(at)polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

